Урок по безопасности провели в Серебряных Прудах

На центральной площади округа развернулась тренировочная база, где десятки учеников местной школы № 1 имени маршала Чуйкова смогли почувствовать себя настоящими спасателями. Сотрудники 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с коллегами из отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели для детей урок безопасности.

Мероприятие, направленное на профилактику пожаров и обучение детей правилам поведения в экстренных ситуациях, вызвало интерес у школьников. Занятие стало для них настоящим погружением в профессию пожарного и спасателя.

Заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов отметил, что подобные мероприятия носят регулярный характер и важны для формирования у детей базовых навыков безопасного поведения.

«Кульминацией урока стала демонстрация пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. Дети с восторгом примеряли боевую одежду пожарного, которая, казалось, была им по плечу. Особое внимание привлекло гидравлическое аварийно-спасательное оборудование — мощные инструменты, способные творить чудеса в реальных чрезвычайных ситуациях», — сообщили организаторы.

Дети смогли не только увидеть, но и попробовать применить на практике элементы оказания первой помощи пострадавшим. Специалисты продемонстрировали, как правильно пользоваться порошковыми огнетушителями. Затем, под руководством профессионалов, школьники получили возможность самостоятельно применить полученные знания, укротив условный огонь.