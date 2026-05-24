Урок по безопасности на железной дороге провели в Можайском округе

21 мая в школе поселка Уваровка для старшеклассников провели открытый урок по безопасности на железной дороге. Представители РЖД, полиции и транспортных служб обсудили с подростками последствия зацепинга перед началом летних каникул.

Железнодорожные пути проходят через весь поселок, поэтому для многих жителей они давно стали частью ежедневного маршрута. Школьники регулярно переходят пути по дороге домой, на занятия и в другие места. В период каникул поток пассажиров традиционно увеличивается, а вместе с ним растет риск происшествий на железной дороге.

На встречу с учениками приехали руководитель отдела транспорта и связи Единого дорожно-транспортного центра Юлия Жураковская, заместитель главного инженера ОАО «РЖД» Московской железной дороги Александр Новиков и инспектор по делам несовершеннолетних линейного отделения полиции по станции Можайск Елена Кузьменко. Специалисты напомнили подросткам о правилах поведения рядом с путями и отдельно остановились на теме зацепинга.

Александр Новиков показал школьникам видеозаписи реальных происшествий на железной дороге. После просмотра вместе с учениками разобрали причины трагедий и ошибки, которые привели к тяжелым последствиям. По словам представителя РЖД, многие подростки недооценивают скорость поездов и длину тормозного пути.

«Железная дорога не прощает ошибок. В Уваровке поезда проходят на высокой скорости, а остановить состав за несколько метров невозможно», — отметил Александр Новиков.

Во время беседы школьникам также рассказали об административной и уголовной ответственности за опасные действия на объектах железнодорожного транспорта. Отдельно участникам объяснили, что в ряде случаев ответственность может коснуться и родителей несовершеннолетних.

В завершение встречи ученикам раздали памятки с основными правилами безопасности на железной дороге. Организаторы сообщили, что подобные уроки в школах Можайского округа планируют проводить и дальше.