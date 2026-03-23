Урок по безопасности на железной дороге провели для школьников в Раменском

Мероприятие прошло на базе школы № 11 в поселке Дружба. В нем приняли участие представители РЖД, Центральной пригородной пассажирской компании, линейного отдела полиции, администрации округа и комитета по образованию.

Масштабная встреча была посвящена предупреждению травматизма на объектах транспортной инфраструктуры и безопасности детей. Ее открыла председатель комитета по образованию Наталья Асеева, которая в своем обращении к учащимся подчеркнула приоритетность сохранения жизни и здоровья и призвала ребят к соблюдению правил поведения при переходе железнодорожных путей.

Эксперты привели статистические данные и напомнили о технических особенностях железнодорожного транспорта, в частности о невозможности мгновенной остановки состава. Особое внимание уделили факторам риска: использованию наушников и капюшонов, которые ограничивают видимость и слышимость в зоне повышенной опасности.

Сотрудники полиции провели разъяснительную работу по профилактике «зацепинга». Школьникам разъяснили правовые последствия подобных правонарушений и степень смертельного риска, которому подвергают себя приверженцы данного движения.