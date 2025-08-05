Урок по безопасности на дороге ко Дню светофора провели в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялся профилактический урок по правилам дорожного движения, приуроченный к Международному дню светофора. Мероприятие прошло в рамках программы по формированию культуры безопасного поведения на дорогах и собрало активную молодежь и волонтеров.

Организаторами встречи выступили сотрудники центра патриотического воспитания «Герои Балашихи» и волонтеры Подмосковья. Спикером мероприятия стал преподаватель автошколы Николай Корнеев.

Во время урока участники обсудили важные аспекты поведения на дорогах и пешеходных переходах. Николай Корнеев акцентировал внимание на безопасном использовании велосипедов, самокатов и мотоциклов. Также на встрече рассмотрели особенности поведения вблизи железнодорожных путей.

Особое внимание уделили административной ответственности как пешеходов, так и водителей. Преподаватель объяснил, какие последствия могут наступить за нарушение правил и как важно соблюдать их для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Не менее интересным стал и рассказ о светофоре — символе дорожного порядка. Участники узнали об истории устройства, которая началась 5 августа 1914 года. Тогда установили первый электрический светофор. Николай Корнеев рассказал о том, каких типов они бывают и какую роль играют.