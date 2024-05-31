Урок по безопасному обращению с электричеством прошел в школах Балашихи

Представители компании «Россети Московский регион» провели в школах Балашихи урок по электробезопасности. К акции «Доброе электричество» присоединились 102 первоклассника.

На уроке детям рассказали, какую опасность в себе таит электрический ток и какие риски могут быть, если пренебрегать правилами безопасности. Первоклассники научились читать специальные предупреждающие знаки, узнали о специальной одежде и защитных средствах. В конце урока школьникам показали мультфильмы и вручили подарки от компании «Россети Московский регион».

Работа со школьниками по профилактике электротравматизма началась еще в 2009 году. Это одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Московский регион».

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