Урок по антитеррористической безопасности провели в гимназии № 9 в Химках

Открытый урок, посвященный антитеррористической безопасности, провели в гимназии № 9 в Химках. Мероприятие направлено на формирование умения действовать в случае угрозы.

Школьникам рассказали, что при угрозе террористического акта необходимо сохранять спокойствие и следовать указаниям правоохранительных органов.

«Центральной темой урока стала трагедия, произошедшая в Москве в 2002 году, — теракт на Дубровке, также известный как „Норд-Ост“. Ученикам и их родителям рассказали об этом страшном событии, когда группа террористов захватила в заложники более 900 человек в здании Театрального центра. Трагедия унесла жизни 130 человек, оставив глубокий след в истории России», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Сегодня, когда Россия столкнулась с новыми вызовами в рамках проведения специальной военной операции, формирование у молодежи чувства долга перед Родиной, готовности защищать ее интересы, приобретает особое значение», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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