Урок памяти прошел в музее Наро-Фоминска

В Наро-Фоминском историко-краеведческом музее прошел музейный урок, приуроченный к важной исторической дате — 84-летию освобождения города от немецких оккупантов. Этот урок позволил ученикам средней общеобразовательной школы № 3 прикоснуться к героическим страницам прошлого, познакомившись с историей Великой Отечественной войны и узнав больше о битве за Москву.

Во время встречи школьники познакомились с выставочной экспозицией «Не дрогнул в бою за столицу свою», рассказывающей о мужестве советских солдат и мирных жителей, проявленном ими в борьбе против фашистов.

«Опытные экскурсоводы подробно осветили важнейшие исторические моменты тех времен, продемонстрировали экспонаты, отражающие жизнь фронта и тыла в тяжелые годы войны. Особое впечатление на присутствующих произвело культурное сопровождение мероприятия. Артисты прочитали строки поэтов, исполнили песню о стойкости народа, выдержавшего суровые испытания военных лет», — сообщили организаторы.

Прозвучало стихотворение «Ветер войны», исполненное Дмитрием Димитриевым. Еще одним ярким моментом стала постановка спектакля, созданная силами воспитанников детского сада № 7. Их представление было основано на мотивах известной повести Натальи Сухининой «Прощание славянки», повествующей о судьбах простых людей, столкнувшихся с трудностями военного времени.