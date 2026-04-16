Урок памяти об освобождении городов Крыма провели в Химках

13 апреля в школе № 29 в Химках провели открытый урок, посвященный освобождению Симферополя, Евпатории и Феодосии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. На занятии говорили о том, как советским войскам удалось прорвать мощную оборону противника и вернуть Крым, а также почему освобождение этих городов стало важной вехой на пути к Великой Победе.

В мероприятии участвовали школьники, их родители, педагоги и почетные гости. С приветственным словом к собравшимся обратилась директор школы, муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Наталья Каныгина.

«Освобождение Крыма — это пример мужества, стойкости и блестящего военного мастерства советской армии. Мы обязаны сохранять память о тех событиях и рассказывать о них детям. Через знание истории формируется уважение к подвигу предков, любовь к своей стране и чувство ответственности за ее будущее. Такие уроки помогают ребятам осознать, какой ценой была завоевана свобода», — подчеркнула Наталья Каныгина.

Школьникам рассказали о Крымской стратегической наступательной операции 1944 года. Они узнали, как советские войска, преодолевая укрепленную оборону противника, в короткие сроки освободили ключевые города полуострова.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за наши ценности и суверенитет, особенно важно сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям. Мы должны четко понимать связь времен: подвиг наших дедов и прадедов — это основа силы современной России. Именно память о героическом прошлом помогает обществу оставаться сплоченным», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что важно объединить разные поколения жителей вокруг общих ценностей: любви к России и к своему родному городу. ​