Урок памяти о защитниках Подмосковья прошел в Химках

В Химках в детской школе искусств им. А. Н. Верстовского прошел вечер, посвященный 82-й годовщине освобождения Подмосковья от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие, объединившее учащихся, родителей, педагогов и почетных гостей, было наполнено проникновенными стихами и рассказами о героизме защитников Москвы.

С приветственным словом выступила муниципальный депутат Ирина Спирина, подчеркнувшая ключевую роль Химок в обороне столицы. «Одним из важнейших рубежей обороны стали именно Химки. Здесь фашистские войска были остановлены, и благодаря героизму наших солдат и жителей врагу не удалось прорваться к Москве», — отметила она. Гостям напомнили о событиях января 1942 года, когда было завершено освобождение области, ставшее переломным моментом войны.

Депутат Наталья Каныгина рассказала о памятнике девяти солдатам, погибшим под Химками, который был открыт 22 января 2023 года. «Мы обязаны помнить их подвиг и передавать эту память будущим поколениям», — заявила она. Коллега, депутат Инна Монастырская, добавила, что такие встречи объединяют разные поколения вокруг общих ценностей: любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.

Мероприятие стало частью системной работы по патриотическому воспитанию молодежи в городе.