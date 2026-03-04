Урок памяти о подвиге героев 6-й роты псковских десантников прошел в Химках

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 метром под чеченским селением Улус-Керт 90 российских десантников приняли бой против двух тысяч боевиков. Они сражались до последнего, не отступив и не предав присягу. Из того боя живыми вышли только шестеро.

«Для нашей школы это не просто дата в календаре. Это возможность говорить с детьми о настоящем мужестве, о верности присяге и любви к Родине. Мы обязаны сохранять память о героях и воспитывать уважение к их подвигу», — прокомментировала директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Урок памяти собрал учащихся, педагогов и гостей. Школьникам рассказали о событиях той трагической ночи, о самоотверженности солдат и офицеров, ценой собственных жизней выполнивших боевую задачу. Ребята почтили павших минутой молчания и обсудили, почему важно хранить историческую правду и передавать ее следующим поколениям.

«Такие уроки памяти формируют у молодежи чувство ответственности за будущее своей страны. Пока мы помним подвиг наших героев и говорим о нем вслух, жива связь поколений и крепка наша общая история», — отметила депутат Химок Юлия Ишкова.

Депутат Галина Болотова добавила, что сохранение исторической памяти остается приоритетом в работе округа. В Химках регулярно проходят патриотические акции, встречи с ветеранами, выставки и памятные мероприятия, которые помогают укреплять преемственность поколений и уважение к истории.