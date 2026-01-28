Урок памяти ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в школе № 1 в Дмитрове

Занятие, посвященное 82-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, провели для учащихся восьмых и девятых классов сотрудники Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеки. Это событие стало важной частью патриотического воспитания школьников и возможностью прикоснуться к одной из самых трагических и героических страниц отечественной истории.

Библиотекари, в отличие от традиционных уроков с освещением хроники военных событий, сделали акцент на человеческих судьбах. Ребят познакомили с главным литературным свидетельством тех страшных лет — «Блокадной книгой» Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Это уникальный документальный памятник, созданный на основе подлинных материалов: интервью с выжившими ленинградцами, их дневниковых записей и личных воспоминаний.

В роли чтецов выступили ученицы девятых классов. Они рассказали о подвиге жителей осажденного города. Чтение сопровождалось показом архивных фотографий на экране, которые усиливали эмоциональное воздействие строк книги.

«Такие мероприятия не просто обогащают знания школьников — они формируют их мировоззрение, учат сопереживать и ценить мир, за который когда-то были заплачены столь высокие жертвы», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.