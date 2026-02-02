Урок памяти ко Дню разгрома фашистов под Сталинградом прошел в Воскресенске

Мероприятие для школьников провели в рамках проекта «Успех V единстве поколений». Ученикам рассказали о значении исторической победы советских войск.

Патриотический урок, посвященный годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, прошел в школе имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова в Воскресенске. Мероприятие состоялось 2 февраля в рамках партийного проекта «Единой России».

Перед учащимися выступили депутат округа Олег Сухарь, а также представители местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Ивашкин и Петр Суханов. Они подчеркнули важность сохранения памяти о великом подвиге предков и передачи исторической правды новым поколениям.

Олег Сухарь отметил, что такие уроки учат ценить мир и свободу, понимать влияние ключевых событий прошлого на настоящее. По его словам, партийный проект помогает объединить усилия для построения будущего, основанного на уважении к истории.