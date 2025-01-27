Урок памяти ко Дню прорыва блокады Ленинграда прошел в Дмитрове

Мероприятие под названием «Навеки в памяти народной непокоренный Ленинград» в преддверии этой значимой даты организовали в Буденновской библиотеке. На него пришли юные жители муниципалитета.

Библиотекарь рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю жителей осажденного города-героя, о голоде и холоде, которые стали постоянными спутниками ленинградцев. Школьники узнали о защите Ленинграда советскими солдатами, а также о женщинах и детях, которые трудились на городских заводах.

Одним из символов блокады стал дневник маленькой девочки Тани Савичевой. Ее история оставила неизгладимый след в сердцах детей.

Ребята осмотрели выставку-инсталляцию «900 дней мужества и славы». Книги и материалы «Мадонна с пайковым хлебом», «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда», «Дети блокады» помогли школьникам глубже понять героизм и стойкость жителей Ленинграда. Урок памяти завершился минутой молчания в честь всех погибших во время блокады.