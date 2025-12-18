Урок памяти ко 148-й годовщине осады Плевны прошел в Химках

Собравшимся, учителям и школьникам, рассказали об осаде Плевны — одном из ключевых событий русско-турецкой войны.

«Это символ несгибаемой воли, мужества и братства по оружию. Наши предки шли в бой не за славу и награды — они защищали своих братьев-славян, отстаивали честь и интересы Отечества. Память об этом подвиге живет в сердцах поколений, и наша священная обязанность — передать ее нашим детям и внукам», — отметил депутат Артур Каримов.

Также в рамках встречи военный историк подробно рассказал о ходе сражения и его значении не только для России, но и для всего Балканского региона. Спикер подчеркнул преемственность исторических традиций.

«Сегодня, когда мы говорим о событиях 148-летней давности, мы понимаем: история продолжается. Наши бойцы на передовой — это продолжатели дела героев Плевны. И наш долг — поддерживать их, помнить о них, помогать им и их семьям», — отметил депутат Химок Юлия Мамай.

В Химках уже провели свыше 1800 историко-патриотических активностей. Как отметил депутат Евгений Иноземцев, такие встречи формируют у жителей чувство сопричастности к истории страны и воспитывают истинный патриотизм.