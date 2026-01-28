Урок памяти к 82-й годовщине прорыва блокады Ленинграда прошел в Чехове

Блокада длилась 872 дня. В тяжелых условиях выживали около двух с половиной миллионов человек. Также в кольце блокады оказались примерно 340 тысяч жителей пригородов. 27 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. В этот день во всех школах округа вместо звонков звучали фрагменты Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, которая была написана композитором в осажденном городе. Она является музыкальным символом блокадного Ленинграда.

«Сегодняшний день напоминает нам о важности сохранения подвига тех, кто выстоял в условиях неимоверных страданий и лишений. Блокада Ленинграда — это не только страница истории, но и урок о силе человеческого духа, о единстве и взаимопомощи в самые тяжелые времена. По информации, озвученной на Нюрнбергском процессе, за время блокады погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Ряд исследователей считает, что общее число жертв могло достигать от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек. Лишь 3% жителей погибли от артобстрелов и бомбежек, остальные 97% — от голода, холода и болезней. Наша задача не только сохранить память о тех страшных днях, но и передать ее молодому поколению. Чтобы никогда не забывались ужасы той войны, которая, как оказалось, не окончена. И сейчас наши бойцы вновь ведут борьбу с фашистской нечистью, выполняя задачи специальной военной операции», — отметил Михаил Собакин.