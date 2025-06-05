Урок памяти Героя СССР Михаила Родионова прошел в Химках

Памятное мероприятие, посвященное жителю округа, летчику Великой Отечественной войны Михаилу Родионову, организовали в спортивной школе «Виктория» в Химках. Его провели в формате открытого урока.

Участниками встречи стали спортсмены и тренеры школы, а также активные жители и почетные гости. Мероприятие провел кавалер ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий Юрий Карпунов.

Собравшимся рассказали о боевом пути летчика, который совершил 242 боевых вылета, сбил пять вражеских самолетов и 3 июня 1942 года ценою своей жизни остановил налет немецкого бомбардировщика. За мужество и отвагу ему посмертно присвоили звание Героя СССР. Его наградили орденами Ленина и Красного Знамени.

«Память о таких героях — это не просто история, а основа для воспитания новых поколений, для которых любовь к России и городу Химки остается важной ценностью», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Также ветеран боевых действий в Афганистане Антон Фирсов поделился воспоминаниями о солдатской жизни. Кроме того, участники возложили цветы к бюсту героя на Аллее Славы.

«Подвиг Михаила Родионова навсегда вписан в историю нашего города и государства. Каждый год в нашем округе проходят памятные мероприятия, посвященные Михаилу Родионову и другим героям, отдавшим свои жизни за Родину», — добавил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Отметим, что открытый урок провели в рамках масштабной патриотической программы. Ее реализуют в Химках с 2024 года. По словам муниципального депутата Ирины Спириной, главная цель — объединить разные поколения вокруг общих ценностей.