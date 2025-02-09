Урок памяти Героя Советского Союза Вали Котика пройдет в школе № 29 в Химках

Мероприятие, посвященное юному партизану-разведчику Вале Котику, проведут 11 февраля в Химках. Школьники услышат лекцию, увидят уникальные видеоматериалы и поучаствуют в интерактивном обсуждении.

Слушатели смогут познакомиться с историей жизни и подвига самого молодого Героя Советского Союза. Для них организуют интерактивный открытый урок.

«Память о подвигах таких людей, как Валя Котик, помогает нам осознать значимость каждого вклада в защиту Родины», — отметила директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Урок входит в цикл мероприятий в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках.

«В условиях современных вызовов, когда Россия вновь сталкивается с угрозами своему суверенитету в зоне спецоперации, память о таких героях особенно важна», — добавила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что главная миссия программы — объединить поколения страны вокруг общих ценностей.