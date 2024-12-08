Урок об устройстве русской избы провели для детей из ансамбля в Дмитрове

Занятие «Русская изба» организовали для воспитанников детского ансамбля народной песни «Истоки» из филиала «Княжево» Центрального дворца культуры «Созвездие» в Дмитрове. Им рассказали о том, как было устроено здание и как в нем жили.

Мероприятие провели в формате интерактивной площадки. Детям рассказали, какими предметами хозяйственной утвари пользовались наши предки и из чего строили избы.

Также школьники узнали о сельских традициях и забавах. Ребята исполнили народные песни и поучаствовали в музыкальных играх и хороводах.

«Знакомство с традициями родной страны должно начинаться с самого раннего детства, и такие наглядные занятия лучше всего показывают богатство нашей культуры, ее корни, уходящие вглубь веков. Только так мы сохраним нашу самобытность и историю», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

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