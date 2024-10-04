Урок об особенностях атомной промышленности прошел во Внуковской школе

В Дмитровском округе продолжаются уроки профориентации «Россия мои горизонты». Недавно ученики Внуковской школы узнали про особенности атомной промышленности.

Профориентационные занятия «Россия — мои горизонты» проводят для учеников 6-11 классов. Курс состоит из разных видов уроков: тематические, отраслевые и практико-ориентированные.

Ученики Внуковской школы узнали про особенности атомной промышленности в России. Им рассказали про важность отрасли, труд специалистов, сколько атомных станций работают в России, какие радиоактивные элементы используют. Для ребят провели игру, где они определили принадлежность профессии.

«Основной целью курса является формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций», — прокомментировала исполняющая обязанности директора Мария Климова.

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