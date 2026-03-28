Урок об истребителе ЛаГГ-1 провели для школьников Химок

Открытое занятие состоялось 26 марта в школе № 8 имени Матвеева. Его посвятили 86-летию со дня первого полета моноплана.

В мероприятии приняла участие депутат «Единой России» Галина Болотова, которая подчеркнула важность сохранения исторической памяти и передачи ее молодому поколению.

Школьникам рассказали о создании легендарного истребителя конструкторами Семеном Лавочкиным, Владимиром Горбуновым и Михаилом Гудковым, а также о его роли в годы Великой Отечественной войны.

Особое внимание уделили сотрудничеству школы с Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина. Между организациями действует договор, который регулярно пополняется практическим содержанием. Перед ребятами выступила заместитель начальника отдела по подготовке персонала предприятия Наталья Каминская.

Директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что такое взаимодействие дает школьникам возможность глубже познакомиться с инженерными профессиями и историей отечественной науки.

Урок стал не только познавательным событием, но и важным шагом в патриотическом воспитании и профессиональной ориентации учащихся.