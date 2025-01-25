Урок о живописце Серове прошел для учеников школы искусств в Химках

Встречу посетила муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Валентин Серов — выдающийся русский художник, один из ведущих мастеров русского модерна, классик мировой живописи. Его работы, такие как „Девочка с персиками“, „Петр I“ и другие, стали иконами русского искусства и навсегда вошли в золотой фонд мировой культуры», — рассказала Инна Монастырская.

Член Московской областной общественной организации Оксана Глубокова прочитала лекцию, в ходе которой ученики узнали о творчестве художника, познакомились с интерактивными материалами, смогли понять его вклад в развитие отечественного искусства.

«Помнить свою историю, сохранять культурное наследие и передавать его — это основа патриотического воспитания. Сегодня, когда наша страна проводит специальную военную операцию, важно воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за свою Родину, уважение к ее прошлому и культурным достижениям», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

В Химках реализуют патриотическую программу, направленную на объединение поколений. Она создана для того, чтобы прививать любовь к Родине. Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что такие мероприятия укрепляют связи, помогают передавать знания, формируют чувство гордости за страну и ее достижения.