Урок о здоровом образе жизни провели для школьников в Лобне

В Центре детских и молодежных инициатив «Шанс» в Лобне состоялась встреча волонтеров Подмосковья с психологом на тему «Скажи наркотикам — НЕТ!». Участникам рассказали о вреде наркотиков для здоровья и обсудили способы противостояния соблазнам.

Психолог использовала техники арт-терапии, чтобы помочь детям выразить свои мысли и чувства через творчество. Это позволило участникам глубже осознать обсуждаемые темы и выразить свое отношение к проблеме.

Специалист подчеркнула, что наркотики не решают проблемы, а лишь создают новые, и отметила важность умения отказывать и веры в себя. В ходе встречи были даны рекомендации, как противостоять давлению и избегать соблазнов.

Организаторы подчеркнули, что такие встречи способствуют осознанию подростками важности ведения здорового образа жизни и помогают им делать правильный выбор.

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