Урок о взятии крепости Очаков в 1788 году проведут в Химках

Патриотический урок проведут для учеников гимназии № 9. Его приурочили ко Дню взятия русскими войсками крепости Очаков в 1788 году. Мероприятие пройдет 17 декабря в 13:30 по адресу: Ленинский проспект, дом № 7.

Ученикам гимназии № 9 расскажут про ход боевых действий и сам стратегический объект, благодаря которому Россия укрепила положение в Северном Причерноморье.

«В результате победы Россия окончательно утвердила свое влияние в Причерноморье, что стало важным этапом в ее превращении в одну из ведущих морских держав», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Школьники также узнают, что взятие крепости 17 декабря 1788 года под командованием Григория Потемкина — ключевой момент русско-турецкой войны 1787–1791 годов.

«Помнить свою историю и сохранять память о великих победах прошлого — это важная задача для каждого поколения. Воспитание патриотизма у молодежи начинается с осознания значимости исторических событий, таких как взятие Очакова. Понимание того, как победы прошлого повлияли на развитие и укрепление страны, помогает молодым людям формировать чувство гордости за свою Родину и ее достижения», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

В Химках несколько месяцев реализуется масштабная патриотическая программа, направленная на объединение поколений. Депутат Ирина Спирина отметила, что инициатива поможет сохранить память о прошлом и укрепить связь между поколениями.