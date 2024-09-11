Урок о вреде наркотиков прошел в школе № 2 в поселке Свердловском

Для учеников школы № 2 в Свердловском поселке провели мероприятие под названием «Я выбираю жизнь». Ребятам рассказали о том, что важно заботиться о здоровье и не употреблять неизвестные препараты.

Спикеры мероприятия рассказали о пагубном влиянии и последствиях вредных привычек. Ребята приняли участие в викторине и закрепили полученный материал. Они с энтузиазмом рассуждали на заданную тему и делились мыслями о том, что важно заботиться о здоровье.

«Такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения. Детей необходимо заблаговременно обеспечить знаниями, чтобы не случилась беда в будущем. Зачастую маргинальные личности предлагают приобрести наркотические вещества именно подросткам. Сегодня мы рассказали о том, как необходимо себя вести в случае такого предложения от незнакомцев», — рассказал главный спикер мероприятия.

Детям напомнили, что нужно сразу рассказать родителям о том, что их друзья употребляют наркотики.

Организаторы уверенны: подобные беседы помогут уберечь детей от пагубного влияния.

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