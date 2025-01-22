Урок о творчестве Сергея Есенина прошел в библиотеке в Лобне

В Лобне проходит поэтический марафон в честь Года поэта Сергея Есенина. Сотрудники Краснополянской библиотеки организовали мероприятие под девизом «Без России не было б меня…».

Участники встречи не только прочитали стихи, но и обсудили жизнь поэта и рассмотрели иллюстрации к книгам.

Первую встречу открыл лобненец Никита Шалунов, который прочитал стихи Сергея Есенина, а Екатерина Панченко сыграла на калимбе.

Литературный марафон, посвященный творчеству поэта Сергея Есенина, проходит в Краснополянской библиотеке ежедневно с 15:00 до 18:00 с понедельника по субботу. Учреждение располагается по адресу: улица Краснополянская, 29.