Урок о творчестве поэта Николая Некрасова проведут в гимназии № 9 в Химках

Мероприятие ко дню рождения русского поэта и публициста Некрасова организуют в Химках. На нем расскажут о творчестве классика литературы и его жизни.

Занятие проведет учитель истории Григорий Назаров. Участники встречи узнают про публицистические работы Некрасова, а также о том, как они оказывали влияние на общественное мнение.

«Николай Некрасов — классик русской литературы. Его произведения отличаются глубоким пониманием человеческой души, стремлением к справедливости и состраданием к трудящимся. На уроке школьники вместе с учителем вспомнят биографию и основные этапы творчества Некрасова», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Депутат Химок Инна Монастырская отметила, что творчество Некрасова ценно также и с исторической точки зрения. А проведение таких занятий способствует пониманию наследия наших предков. Об этом высказался муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Отметим, что в Химках работает патриотическая программа. Ее миссия заключается в объединении поколений вокруг общих ценностей. Для жителей округа проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия.

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