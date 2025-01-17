Урок о творчестве писателя Ишимовой прошел в библиотеке в Лосино-Петровском

Сотрудник пункта книговыдачи в Свердловском поселке провела для детей центра «Мозаика» занятие по громким чтениям. Ребята узнали о творчестве писательницы Александры Осиповны Ишимовой.

В январе отметили 220-летие со дня рождения русской писательницы Александры Ишимовой. Она была знаменита тем, что написала книгу «История России в рассказах для детей». В ней собрана информация о тысячелетней истории. При этом о творчестве писательницы, переводчика и педагога Александры Осиповны высоко отзывались Александр Пушкин, Николай Гоголь и Виссарион Белинский.

Дети познакомились с интересными фактами из жизни писательницы, прослушали главы ее книги, узнали о знаменитых исторических личностях.