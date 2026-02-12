Урок о туризме и сервисе провели для школьников в Одинцове

В Одинцове для учеников провели профориентационный урок о сфере гостеприимства. Ребята узнали, какие специалисты делают путешествия комфортными и безопасными.

В гимназии № 14 состоялось занятие «Россия гостеприимная: сервис и туризм» в рамках курса «Россия — мои горизонты». Учащиеся 6-9 классов познакомились с профессиями, без которых невозможно представить современные поездки: от администраторов отелей до менеджеров по бронированию.

Во время интерактивной беседы школьники перечисляли услуги, которые предлагают рестораны, турагентства, парки аттракционов и салоны красоты. Так они наглядно увидели, насколько многогранной может быть работа в этой сфере.

«Мы обсудили, что специалисту важно быть ответственным, доброжелательным и уметь находить выход из любых ситуаций», — поделились впечатлениями гимназисты.

После просмотра видеоролика ребята поговорили о современных тенденциях: экологическом туризме, экскурсиях с дополненной реальностью и использовании искусственного интеллекта для выбора маршрутов.