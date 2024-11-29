Урок о традициях русского народа провели для первоклассников в Воскресенске

Для школьников регулярно проводят познавательные программы. Недавно им рассказали о традициях русского и братских народов, а также организовали тематические игры.

В школе № 17 специалисты Дворца культуры «Цементник» провели тематический урок «Вечно живое наследство». Они рассказали про словари, которые постоянно пополняются и изменяются. Школьники узнали о первых изданиях, какими они были и в каких случаях нужно обращаться к подобным справочникам. Знания закрепили в викторине.

Сотрудники Центра культуры «Москворецкий» подготовили для первоклассников гимназии игру «Культурное наследие России». Они познакомили ребят с традициями, промыслами и праздниками русского и братских народов. В соревновании школьники быстро искали ответы на вопросы и выполняли поставленные задачи.

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