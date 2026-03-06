Урок о соблюдении правил дорожного движения для школьников прошел в Одинцове

Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья и представители компании «Урбантех» при поддержке администрации Одинцовского городского округа организовали это занятие. Здесь 40 школьников учились строить безопасный маршрут от дома до школы — для этого они использовали специальный образовательный набор под названием «Дом-Школа-Дом».

Вместе с детьми в уроке активно участвовали советник директора по воспитанию Илья Черемисин и активисты «Молодой гвардии». Они помогали ребятам разбираться в заданиях и подсказывали, как правильно проложить путь, чтобы он был максимально безопасным. Важно отметить, что такие мероприятия проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на повышение безопасности на дорогах региона.

Что касается набора «Дом-Школа-Дом», то он оказался очень полезным и интересным для детей: внутри есть специальное поле для составления маршрута и набор тематических наклеек с дорожными знаками и объектами, а также блокнот с правилами безопасного поведения на дороге и световозвращающая наклейка, которая делает ребенка заметнее для водителей в темное время суток.