Урок о правах и обязанностях провели для детей в библиотеке в Красногорске

Информационный час «Детям о праве» организовали в центральной библиотеке в Красногорске. Школьники также поучаствовали в викторине по пройденному материалу.

Участниками мероприятия стали ученики третьего класса школы № 11 Красногорска. Им рассказали о правах и обязанностях героев известных сказок и о том, как их можно применить в настоящей жизни.

К примеру Буратино не воспользовался своим правом на образование, а Золушка — правом на отдых. Другие примеры касались истории Колобка и Лягушки-путешественницы.

По словам организаторов, подобные образовательные мероприятия помогают школьникам лучше знать свои права и обязанности, а значит, и быть осознанными гражданами своей страны в будущем.

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