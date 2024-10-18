Урок о помощи слепым людям на дороге провели для школьников в Лобне

Юные инспекторы дорожного движения и сотрудник Госавтоинспекции организовали для детей занятие на тему помощи незрячим людям на дороге. Урок провели для учеников младших классов лицея «Авиатика» городского округа Лобня.

Посвященное Международному дню Белой трости занятие прошло для учащихся начальных классов лицея «Авиатика» в Лобне. Подростки из отряда юных инспекторов движения сняли видеоролик о помощи людям с ограниченными физическими возможностями.

Автоинспектор рассказала ребятам, как правильно помогать незрячим людям переходить проезжую часть дороги. Школьники узнали, что нельзя блокировать руку человека, в которой находится трость, и необходимо сообщать голосом о препятствиях на пути: ямах, неровностях или бордюрах.

Также на занятии учащихся предупредили, что нужно помнить и о собственной безопасности. Например, если слепой человек просит проводить его в безлюдное место, это может быть опасно. В таком случае необходимо обратиться за помощью к взрослым.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».