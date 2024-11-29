Лекция о первой русской женщине-скульпторе Анне Голубкиной прошла в Зарайске

В творческой гостиной Дома Мачтета в Зарайске посетители могут прикоснуться к уникальной странице истории искусства — письму первой русской женщины-скульптора Анны Голубкиной к ее учителю, великому Огюсту Родену. Путь Анны от простой крестьянки до признанного мастера скульптуры был полон трудностей и смелых решений.

Ее решимость преодолеть расстояние до Санкт-Петербурга, поступить в Академию Художеств, а затем отправиться в Париж к Родену стала примером невероятного мужества и веры в свое призвание.

В своем письме Голубкина с теплотой вспоминает поддержку Родена, который помог ей обрести свободу как художнику:

«Вы дали мне возможность быть свободной… Вы дали мне возможность жить.»

Эти строки стали основой для музыкально-хореографического перформанса, представленного на открытии фестиваля «Перезагрузка 2.0» в арт-пространстве «ЦЕХЪ». Трогательное письмо вдохновило артистов на создание танца, передающего дух свободы и творчества.

В Доме Мачтета также проходят бесплатные мастер-классы по скульптуре, где участники могут вдохновиться наследием Анны Голубкиной и попробовать свои силы в искусстве. Это уникальная возможность прикоснуться к творческому наследию выдающейся художницы и узнать больше о ее жизни и пути.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».