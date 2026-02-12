Урок о мультипликационной магии прошел в школах Подмосковья

12 января в образовательных учреждениях Московской области состоялось значимое мероприятие, в рамках которого был поднят флаг Российской Федерации под звуки гимна страны. Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщает, что после торжественной части прошел «Разговор о важном», посвященный теме «Как создают мультфильмы?».

В ходе встречи обучающиеся узнали о процессе создания анимационных историй. Особое внимание было уделено важности фантазии, ответственности и умения слушать друг друга в этом процессе. Обсуждались современные подходы мультипликаторов к развитию традиций отечественной анимации, а также популярность новых фильмов как внутри страны, так и за ее пределами.

Критерии качества мультипликационного фильма, по мнению участников, определяются его способностью помогать детям познавать мир, развивать нравственность, интеллект и эмоциональную сферу. Была отмечена важность отечественной мультипликации, которая занимает значимое место в культуре России и мира благодаря своей самобытности, глубине сюжетов и художественным решениям.

В рамках интерактивной части урока ребята попробовали себя в ролях мультипликаторов, сценаристов и режиссеров, что позволило им лучше понять тонкости создания анимации.