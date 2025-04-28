Урок о легендарном конструкторе Георгии Шпагине пройдет в гимназии № 9 в Химках

В гимназии № 9 в Химках пройдет открытый урок, посвященный знаменитому советскому инженеру Георгию Шпагину. Мероприятие организуют в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

В Химках на базе гимназии № 9 29 апреля проведут открытый урок, посвященный Герою Социалистического Труда, советскому конструктору Георгию Шпагину. Гостям расскажут о его жизненном пути, ключевых изобретениях, вкладе в Победу в Великой Отечественной войне и роли инженерных разработок для обороны страны.

«Имя Георгия Шпагина навсегда вписано в историю отечественной военной промышленности. Наибольшую известность он получил благодаря созданию пистолета-пулемета ППШ — одного из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Почетным гостем встречи станет член Ассоциации ветеранов СВО городского округа Химки Владислав Степушин. Он расскажет о современных защитниках, о важности поддержки бойцов на передовой и значении преемственности поколений.

«Через знакомство с судьбами героев прошлого у школьников формируется чувство гордости за свою страну, уважение к ее истории и стремление быть достойными наследниками великой Победы», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Урок о Георгии Шпагине станет частью масштабной патриотической программы, которая с прошлого года реализуется в Химках. Как напомнил депутат Валентин Герасимов, ее цель — объединить разные поколения химчан на основе общих ценностей: любви к России, гордости за город и уважения к истории.

Мероприятие начнется 29 апреля в 17:00 по адресу: Ленинский проспект, 7.