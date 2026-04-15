Урок о квантовых компьютерах провели для школьников Серпухова

Школьники городского округа Серпухов 13 апреля присоединились к всероссийскому проекту «Урок цифры», реализуемому Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Министерством просвещения России и АНО «Цифровая экономика». Участниками стали 29 учеников 10-го IT-класса школы № 19 имени Романа Катасонова.

Урок прошел в онлайн-формате с участием представителей Министерства образования Московской области. Автономная некоммерческая организация «Институт цифровой трансформации образования» при поддержке Министерства образования Московской области провела открытый урок «Как кодить на квантах». Партнером выступила госкорпорация «Росатом».

Ребята узнали, как работают квантовые компьютеры, что такое «кубит», какие условия необходимы для их работы и можно ли управлять ими удаленно. Школьники попробовали себя в роли специалистов, выполняя задания на интерактивных тренажерах: «Квантовый инженер», «Сборка квантовых схем», «Квантовый маршрут построен», «Под квантовыми облаками» и «Дерево квантовых профессий».

Особый интерес у участников вызвала тема профессий будущего — от квантовых программистов и инженеров до физиков-теоретиков и менеджеров проектов. Школьникам также рассказали, какие знания и навыки необходимы для работы в этой сфере. Развитие квантовых технологий сегодня является одной из ключевых задач науки и техники. Уже созданы прототипы квантовых компьютеров, а в будущем они помогут создавать новые лекарства, развивать транспорт и обеспечивать высокий уровень цифровой безопасности. По итогам мероприятия все участники получили именные сертификаты.