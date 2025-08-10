Урок о конструкторе Сергее Крюкове провели для дошкольников в Химках

Воспитанники детского сада образовательного комплекса «Триумф» в Химках узнали много нового об одном из создателей советской космической программы, главном конструкторе НПО имени Лавочкина, Герое Социалистического Труда Сергее Крюкове. Для детей провели открытый урок.

Ребятам рассказали о жизни Сергея Крюкова. Он пережил трудное детство, был одним из ближайших соратников Сергея Королева и внес большой вклад в создание первых баллистических ракет и запуск первого искусственного спутника Земли.

В 1970-х он был главным конструктором НПО Лавочкина и руководил созданием автоматических станций, исследовавших Луну, Венеру и Марс.

«Химки по праву считаются одним из центров развития российской комической отрасли. Благодаря таким гениям, как Сергей Крюков, Семен Лавочкин и их выдающимся соратникам, здесь создавалась история отечественной космонавтики. Очень важно, чтобы наши дети с самого раннего возраста знали, на какой великой земле они живут, и гордились именами героев, которые прославили наш город и всю Россию», — сказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Также для дошкольников провели мастер-классе по созданию поделки в виде космической ракеты.

«Патриотическое воспитание начинается с малого — со знакомства с героями своей страны и своего города. Такие мероприятия в игровой, доступной форме знакомят детей с историей, учат их гордиться своей Родиной и ее достижениями. Это закладывает прочный фундамент для формирования сильной, ответственной и любящей свою страну личности», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Добавим, что урок прошел в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». По словам муниципального депутата Ирины Спириной, для жителей ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия.