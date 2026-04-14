Урок о гигиене рук и полости рта провели в гимназии №33 в Мытищах

В Подмосковье дали старт масштабной просветительской акции Роспотребнадзора, направленной на повышение санитарной культуры жителей. Первой площадкой для проведения мероприятия стала многопрофильная лингвистическая гимназия № 33 в Мытищах.

С напутственным словом и тематическими заданиями к десятиклассникам обратились почетные гости.

Учебное заведение посетили заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Марина Костина и представитель Научного центра гигиены имени Эрисмана Михаил Порошин, который возглавляет объединенный совет молодых ученых учреждения.

Школьники не только продемонстрировали имеющиеся знания о правилах личной гигиены, но и узнали много нового. В формате живого диалога специалисты подробно разобрали правильные техники ухода за кожей рук и полостью рта.

Особое внимание уделили вопросам, которые традиционно вызывают сложности у участников диктанта: специалисты объяснили нюансы и поделились личным опытом прохождения тестирования.

Итоги первого этапа акции порадовали организаторов. Учащиеся 10-го класса успешно преодолели испытания, а отдельные участники показали блестящий результат, набрав 95 баллов из 100 возможных.

Присоединиться к всероссийскому проекту и оценить собственную грамотность в этой сфере может любой желающий. Для этого достаточно перейти на официальный портал акции.