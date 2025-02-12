Урок о детях-героях Великой Отечественной войны прошел в школе № 29 в Химках

Патриотическое мероприятие, посвященное Дню юного героя-антифашиста, организовали в Химках. Жителям рассказали о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны.

На лекцию пришли школьники, их родители и педагоги образовательного учреждения. Для них подготовили информацию с визуальным сопровождением.

«Эти дети и подростки проявляли невероятное мужество и стойкость, защищая свою Родину и своих близких. Их подвиги — это пример самоотверженности, патриотизма и любви к Отчизне», — отметила директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Заслуженный работник образования Московской области, представитель общественной организации «Совет Ветеранов» Ирэн Зимоглядова рассказала собравшимся о подвиге Марата Казея, Вали Котика и Лени Голикова.

«В современных реалиях, когда Россия сталкивается с новыми вызовами в рамках проведения специальной военной операции, особенно важно напоминать о духовной стойкости и героизме наших предков, чтобы вдохновлять молодежь на служение Родине», — добавила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Событие провели в рамках масштабной патриотической программы. Ее цель — объединить разные поколения вокруг общих ценностей, напомнил муниципальный депутат Валентин Герасимов.