Урок о Берлинской стратегической наступательной операции прошел в Химках

16 апреля в гимназии № 23 прошел патриотический урок истории в честь памятной даты — начала Берлинской стратегической наступательной операции в годы Великой Отечественной войны. Участниками встречи стали воспитанники, педагоги и депутат Химок Руслан Шаипов.

Руслан Шаипов подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне — это живая нить, связывающая каждую семью в нашей стране. Он отметил, что начинать такой разговор с юного возраста — значит воспитывать в детях уважение к наследию Родины.

Гостям представили хронику сражения, ставшего финальным на пути к Победе 1945 года. Особый акцент сделали на преемственности: беседа о героическом прошлом прошла в кругу юных химчан, чье знакомство с историей только начинается. Центральным событием стало выступление педагога и члена Союза журналистов России Галины Новиковой, которая рассказала о штурме Берлина и водружении Знамени Победы.

Воспитанники дошкольного отделения гимназии прочли стихи и показали хореографическую композицию. Значимость воспитательной работы отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, которая подчеркнула, что в юном возрасте закладывается фундамент личности и ценностные ориентиры. Она добавила, что когда мы беседуем с детьми о таких сражениях и стойкости советского народа, мы взращиваем в них гордость за страну и ответственность за ее будущее.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что инициатива направлена на формирование у молодежи глубокого уважения к истории России, ее боевым традициям и трудовым достижениям.