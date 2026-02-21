Урок мужества в школьном музее провели в Химках

В музее школы № 30 прошел тематический урок «Мужество. Твой выбор, твой путь». Учащимся представили экспозицию с подлинными реликвиями времен Великой Отечественной войны и рассказали о работе военно-патриотического объединения «СОВА».

На экскурсии школьники познакомились с музейными экспонатами: письмами фронтовиков, боевыми наградами и другими историческими артефактами. Инструктор-методист ВПО «СОВА» Илья Дробышев провел презентацию работы объединения, рассказав о подготовке курсантов и развитии лидерских качеств.

Под руководством советника директора по воспитанию Александра Титенка музей не просто собирает реликвии, а делает историю живой и понятной школьникам. Каждый экспонат становится поводом для размышлений и диалога.

«Это не просто коллекция экспонатов, это место, где история перестает быть абстрактным понятием и становится личной. Когда ребенок видит настоящее письмо с фронта или медаль прадеда, он начинает понимать, что мужество — это не что-то далекое, а поступки обычных людей, которые, когда-то сделали свой выбор», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.