Урок мужества в память о подвиге панфиловцев прошел в Химках

Мероприятие патриотической направленности объединило в стенах образовательного учреждения учеников, их родителей и наставников. Ключевой темой встречи стало историческое сражение у разъезда Дубосеково, которое стало символом стойкости и самопожертвования.

В рамках занятия организаторы подробно изложили учащимся хронику боевых действий, произошедших 16 ноября 1941 года. Активисты донесли до школьников, как немногочисленная группа бойцов дивизии под командованием генерала Панфилова вступила в схватку с превосходящими силами противника. В течение четырех часов советские воины противостояли натиску вражеской бронетехники, ценой невероятных усилий преградив ей путь к Москве. Легендарный эпизод войны наглядно продемонстрировал беспримерную отвагу защитников Отечества. Для усиления эмоционального восприятия лекционный материал был дополнен фрагментами из документальных и художественных кинолент, освещающих те судьбоносные дни.

«Героизм панфиловцев — это невероятный пример самопожертвования во имя Родины. Их подвиг у разъезда Дубосеково стал одним из ключевых моментов в битве за Москву. Передавать знания об этом нашим детям, рассказывать им о несгибаемой воле и мужестве предков — наша главная задача. Именно на таких примерах и воспитываются настоящие патриоты», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Проведение данного урока стало одним из элементов обширной программы по патриотическому воспитанию, реализуемой на территории Химок. Как прокомментировал муниципальный депутат Валентин Герасимов, в городе на регулярной основе организуются мастер-классы, тематические занятия, демонстрации фильмов, соревнования, культурные события, а также прямые диалоги с участниками специальной военной операции. Подобные инициативы способствуют укреплению единства и формированию ответственного гражданского общества.

«Такие уроки мужества очень полезны для наших подростков. Они помогают им не просто узнать факты, а прочувствовать историю, сопереживать ей. Сегодня, когда наши воины сражаются в зоне СВО, сохранение исторической памяти о подвигах предков приобретает особое значение. Это тот нравственный стержень, который помогает выстоять и победить», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.