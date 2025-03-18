Урок мужества в честь Дня воссоединения Крыма с Россией прошел в Балашихе

Урок мужества под названием «Русский Крым и Севастополь», организованный под лозунгом «Успех в единстве поколений», прошел в школе № 4 в Балашихе. Это мероприятие приурочено к Дню воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта.

Урок собрал учащихся и гостей, включая депутата Московской областной Думы Тараса Ефимова и депутата городского совета Балашихи Александра Денежкина. В ходе занятия школьники узнали о богатой истории Крыма и Севастополя, о событиях Крымской весны 2014 года и о значении воссоединения полуострова с Россией.

«Крым — это многонациональное переплетение культур, где каждый любит свою Родину и уважает традиции других. Главное — беречь мир. История Крыма и России продолжается, и вам, молодому поколению, предстоит сделать нашу землю мирной и процветающей. Мы гордимся нашей Родиной, и самое важное для вас сейчас — знать свою историю, чтобы стать продолжателями величия нашей страны», — заявил Тарас Ефимов.

Депутаты также акцентировали внимание на важности патриотизма, единства и любви к Родине.

«Разговаривая сегодня с вами о Крыме, я понял, насколько велика и богата наша страна. Именно вам, молодым людям, предстоит принять ее в свои руки и сделать еще сильнее. Поэтому такие мероприятия очень важны», — добавил Александр Денежкин.

18 марта Россия отмечает День воссоединения Крыма с Российской Федерацией. 11 лет назад, после общенародного референдума, полуостров вновь стал частью нашей страны. Этот день служит напоминанием о нашей силе в единстве, общих корнях и общем будущем.