Урок мужества провели для 3 тысяч школьников в Балашихе

Урок мужества прошел в Музее войск противовоздушной обороны в микрорайоне Заря. Темой мероприятия стало «Освобождение Запорожья. Сила в правде». К встрече в формате видеоконференции подключились 3074 обучающихся из 37 школ Балашихи, а также Новопсковской средней школы из Луганской Народной Республики.

На патриотическом мероприятии ребята познакомились с ветеранами боевых действий, с документальными фактами, которые раскрывают значение победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также с важностью проведения СВО для защиты Донецкой и Луганской народных республик.

Урок мужества провела подполковник в отставке, руководитель исполнительного комитета местного отделения «Офицеры России» по Балашихе, член президиума Железнодорожного горсовета ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Московской области Розалия Абатурова.

Также на уроке присутствовали: полковник полиции, Герой РФ, ветеран боевых действия, председатель совета по патриотическому воспитанию общероссийской организации «Офицеры России» Александр Головешкин и генерал-майор авиации, ветеран боевых действия, член совета высшего офицерского состава общероссийской организации «Офицеры России» Николай Горчаков.

Перед школьниками выступили директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов и полковник в отставке, летчик-снайпер, старший научный сотрудник музея Василий Георгиади. Они ответили на вопросы учащихся из Луганской Народной Республики, а также школьников Балашихи.

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