Боец СВО провел урок мужества в школе № 14 в Электрогорске

Урок мужества прошел для учеников школы № 14 города Электрогорск Павлово-Посадского округа. Его провел участник специальной военной операции и боевых действий в Афганистане Геннадий Семенов.

Боец рассказал школьникам о своей жизни и боевом опыте. Геннадий Семенов сейчас занимается сбором и отправкой на фронт гуманитарного груза необходимых участникам СВО вещей и техники. Он планирует, несмотря на все трудности, снова вернуться на передовую.

Директор школы Ольга Каткова отметила, что ученики внимательно слушали гостя, задавали ему много разных вопросов, спрашивали, какая помощь нужна на фронте.

«Такие встречи вдохновляют и прививают ребятам настоящие патриотические ценности», — подчеркнула Каткова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски памяти Героя России Александра Водопьянова на фасаде гимназии № 4 в Нахабине. Бойца СВО посмертно наградили медалью «Золотая звезда».

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