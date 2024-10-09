Встреча с бойцами СВО прошла в школе № 9 в Дмитрове

Урок мужества провели для молодежи участники специальной военной операции, которые находятся на реабилитации в санатории «Горки». Встреча состоялась в дмитровской школе № 9.

Бойцы рассказали школьникам о своей жизни, поделились фронтовыми историями и ответили на многочисленные вопросы ребят. Ученики приготовили для гостей небольшой концерт.

Директор школы Татьяна Чекаева отметила, что такие мероприятия помогают воспитанию у молодежи чувства патриотизма и уважения к тем, кто стоит на защите Отечества.

Уроки мужества давно стали хорошей традицией в Дмитровском округе. По поручению руководителя муниципалитета Ильи Поночевного они регулярно проводятся в учебных заведениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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