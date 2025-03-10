Урок мужества с участием ветеранов Афганистана прошел в Воскресенске

Патриотическое занятие для учеников организовали в школе «Вектор» в Воскресенске. В нем поучаствовал ветеран боевых действий на Северном Кавказе Василий Мусатов.

Также участниками встречи стали ветераны, прошедшие через горячие точки. Это Алексей Семизаров, Сергей Маркелов, Сергей Жулин и Валерий Галкин.

Для ребят провели практическое обучение. Они поучаствовали в мастер-классе по сборке и разборке автомата, научились оказывать первую помощь и получили навыки тактической медицины.

Кроме того, ветеран боевых действий Василий Мусатов поделился, как действовать в экстренной ситуации, как сохранять спокойствие, и ответил на вопросы школьников.

Отметим, что такие мероприятия активисты военно-патриотического клуба «Шторм» проводят в Воскресенске регулярно. Поддерживает их в этом направлении молодежный центр «Олимпиец».