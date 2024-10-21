Урок мужества с участием ветерана СВО провели для студентов в Серпухове

В Губернском колледже городского округа Серпухов провели урок мужества. На встречу со студентами приехал ветеран специальной военной операции Вячеслав Шевякин.

Встречу военного с учащимися Губернского колледжа организовали при содействии государственного фонда «Защитники Отечества». Отец пятерых детей, полковник военно-воздушных сил, ветеран боевых действий, ветеран специальной военной операции Вячеслав Шевякин трудился в центральном аппарате Госатомнадзора России и в центральном аппарате Государственной корпорации «Росатом». В 72 года он отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

Ветеран рассказал собравшимся о своей жизни и о службе на фронте. Поделился также историей гибели сына в зоне специальной военной операции. Свой рассказ Вячеслав Шевякин иллюстрировал цитатами произведений Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.

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