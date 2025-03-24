Урок мужества с участием школьников из ЛНР прошел в Балашихе

Урок мужества для школьников Балашихи и Луганской Народной Республики прошел в рамках видеоконференции «Подвиги на века», которую провели руководитель исполкома местного отделения организации «Офицеры России» подполковник Розалия Абатурова и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В мероприятии приняли участие ученики из 198 школ обеих территорий.

В ходе видеоконференции была показана презентация, посвященная подвигам времен Великой Отечественной войны и современным действиям российских военных. Юрий Кнутов рассказал об освобождении Будапешта в 1944 году и операции по освобождению Суджи в 2025 году.

Ученики также услышали выступление старшего лейтенанта Александра Соколова из ОДОНа имени Феликса Дзержинского и рассказы кадетов о маршале авиации Александре Ефимове, дважды Герое Советского Союза. К школьникам обратились ветеран боевых действий генерал-майор Николай Горчаков и летчик-снайпер полковник Василий Георгиади.

В завершение мероприятия ученики смогли задать вопросы ветеранам и друг другу в онлайн-режиме, подтверждая, что расстояние — не помеха для дружбы.