Урок мужества провели в школе Серебряных Прудов

В школе имени Маршала Чуйкова состоялся «Урок мужества», приуроченный к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Инициаторами мероприятия выступили активисты местного отделения «Молодой Гвардии», подготовившие для учащихся восьмых-десятых классов историко-просветительскую программу.

Центральной темой обсуждения стал не только хронологический ход 872-дневной осады, но и роль культуры в выживании города. Старшеклассники-молодогвардейцы восстановили хронологию создания легендарной Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Школьники узнали о гражданском подвиге композитора, который создавал партитуру в перерывах между дежурствами в противопожарной команде на крыше консерватории.

«Особое внимание уделили подвигу дирижера Карла Элиасберга и его оркестра. История о том, как изможденных музыкантов собирали по госпиталям и передовой, а партитуру доставляли в осажденный город самолетом через кольцо блокады, произвела на слушателей глубокое впечатление», — сообщили организаторы.

Кульминацией урока стало прослушивание фрагментов симфонии, включая знаменитую тему «нашествия», которая в 1942 году стала для ленинградцев и всего мира пророчеством неизбежной победы.